Думала, ми горимо, – очевидці пригадали страшний удар авіабомбами по Харківщині

Вдень 31 травня російські окупанти атакували Харківську область. Зокрема, авіабомби вдарили по селищі Безлюдівка. Були влучання у приватні будинки.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що уламки розлетілися на величезну відстань. Були побиті дахи будинків, вибиті вікна, подекуди був знищений урожай.

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"Розльот уламків такий великий, що постраждала велика кількість будівель. Це побиті дахи, це вибиті вікна. Також подекуди був знищений урожай", – сказала вона.

Мешканка Безлюдівки розповіла, що коли вона прийшла з городу, то прилетіло дві ракети, було дуже гучно, а третю вони не чули. Ті, хто були на городі, розповідали, що вона затрималася у повітрі, а потім різко бахнуло.

Коли я вискочила, я думала, що ми горимо. Усе було у тумані, у пилі. Світу білого не видно було. У мене собака заскочила у хату. Це було щось страшне. Я не можу це описати,

– поділилася вона.

Вперше за довгий час атакували ФАБами

Анна Черненко зазначила, що передмістя Харкова сьогодні вперше за досить тривалий час було під ударами ФАБ, які є далекобійними. Востаннє Харків та передмістя з них обстрілювали наприкінці 2024 року.

Тобто весь 2025 рік ми жили без ударів, без атак саме цими боєприпасами по місту і по передмістю. Це пов'язували з тим, що не дають літакам підійматися на певні висоти, які потрібні саме для обстрілу цими КАБами і ФАБами,

– підкреслила вона.

На жаль, 31 травня такий обстріл відбувся. Під нього потрапили 2 населені пункти. Зокрема, Васищеве, по якому б'ють протягом кількох днів без перерви. Причому комбінують атаки: удари безпілотниками, ракетні атаки, тепер – ФАБ.

Також сьогодні потрапив під обстріл приватний сектор Безлюдівки. Пошкоджено приблизно 10 будинків. Двоє, біля яких сталося влучання, дуже серйозно постраждали. Один – напівзруйнований.

Пощастило, що в будинку, біля якого сталося влучання, ніхто не жив. У сусідньому ж люди відбулися стресом, шоком. Також я познайомилася з чоловіком, який приблизно за 15 метрів був від цього удару. Його вибуховою хвилею відкинуло. Він впав на землю. Його засипало пилом, землею, яка була піднята,

– розповіла кореспондентка.

Ця доба для Харкова почалася з ударів по Шевченківському та Київському районах. В одному районі постраждав автосервіс, в іншому – цивільне підприємство. Росіяни атакують цивільні підприємства вже кілька днів поспіль.