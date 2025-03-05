Тіло чоловіка ще шукають: росіяни жорстоко атакують Харківщину останніми днями
- Російські сили активно обстрілюють Харківщину, атакуючи цивільну інфраструктуру дронами та авіаційними бомбами, що призводить до поранених та загиблих.
- В результаті атак постраждали райони, зокрема Немишлянський у Харкові, де були пошкоджені підприємства і транспорт, а також приватний сектор у Козачій Лопані та інші населені пункти.
Впродовж останніх днів окупанти активно обстрілюють Харків та область. Ворог атакує дронами та керованими авіаційними бомбами.
Про ворожі атаки 24 Каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко, зауваживши, що у всіх випадках ворог цілиться саме в цивільну інфраструктуру та автівки. Внаслідок атак є і поранені, і загиблі.
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Що відомо про постраждалих
Вчора, 4 березня, російський безпілотник завдав удару по Немишлянському району Харкова. В результаті атаки окупанти пошкодили цивільне підприємство, склади, автівки працівників та два тролейбуси.
Для обстрілу ворог використав безпілотник "Герань-2". Саме такими дронами останніми ночами та вечорами ворог здійснює атаки на місто.
Кореспондентка також зауважила, що окупанти обстріляли КАБами приватний сектор у населеному пункті Козача Лопань, який розташований досить близько до лінії фронту.
Авіаційний снаряд впав у двір. Був поранений чоловік, віком 41 рік, йому допомогли на місці. В населеному пункті Цупівка після обстрілу, який був ще 24 лютого, продовжують шукати тіло чоловіка,
– сказала Черненко.
Відомо, що цей чоловік разом з родиною повернулись у рідне село за кілька до трагічного обстрілу. Спершу люди жили під російською окупацією, потім виїхали у безпечне місце та зараз наважились повернутись додому.
Кореспондентка додала, що росіяни активно б'ють КАБами також по Дергачівщині та Золочівщині. На Куп'янщині ворог застосовує FPV-дрони та РСЗВ.
Щодо Харкова, 3 березня окупанти обстріляли місто, внаслідок чого загинув старший лейтенант поліції Денис Котляр. Він прямував в Донецьку область в автівці, яку ворог обстріляв дронами. Сьогодні, 5 березня, відбувся похорон чоловіка.
Нагадаймо, що у ніч на 3 березня окупанти атакували Харків "Шахедами". Внаслідок удару було пошкоджено вольєри, загинули тварини, а саме кози, в "Фельдман екопарк".