Росіяни атакували лікарню в Херсоні після завершення "режиму тиші"

Російські війська вранці 2 листопада завдали удару безпілотником по центру Херсона. Атака сталася менш ніж через дев'ять годин після завершення "режиму тиші", який діяв у районі міста кілька днів.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Які наслідки удару по лікарні в Херсоні?

За інформацією Шанька, окупанти атакували середмістя Херсона близько 7:40 ранку.

Близько 7:40 російські терористичні війська атакували безпілотником середмістя Херсона. Ворожий дрон влучив у будівлю одного з медзакладів. Внаслідок цього удару пошкоджено кілька приміщень, вибито вікна, внутрішні двері,

— повідомив очільник МВА.

За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Інформацію про наслідки удару уточнюють.

Наслідки обстрілу Херсона: дивіться у відео

Що відомо про завершення "режиму тиші" на Херсонщині?

З 27 жовтня до 22:59 1 листопада в районі Херсона діяв тимчасовий "режим тиші". Його запровадили для проведення гуманітарної місії та евакуації цивільних із тимчасово окупованих Олешків.

Увечері 1 листопада уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про завершення цього режиму. За його словами, протягом визначеного періоду сторони дотримувалися взятих на себе зобов'язань.

Водночас британський телеканал Sky News оприлюднив відео, на якому, за повідомленням видання, російські військові під прикриттям припинення вогню завозили до Олешків важку техніку та боєприпаси, зміцнювали позиції та проводили ротацію військ.

Раніше Херсонська МВА попереджала про можливі російські провокації напередодні завершення перемир'я. У військовій адміністрації зазначали, що Росія може створювати інформаційні приводи для порушення режиму припинення вогню. Мешканців закликали бути особливо обережними 1 листопада та уникати небезпечних районів.