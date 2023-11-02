У Херсоні поцілили в об'єкт критичної інфраструктури: є проблеми з електропостачанням

Нині, 2 листопада, окупанти пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Через це у деяких користувачів перебої з електропостачанням.

За повідомленням Херсонобленерго, внаслідок ворожих обстрілів 2 листопада був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури у центральній частині міста.

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Частина херсонців без світла

Наразі у Херсонській області є тимчасові перебої з енергопостачанням у деяких споживачів. У Херсонобленерго повідомили, що роботи з усунення наслідків аварії тривають.

Тим часом російські загарбники продовжують обстрілювати Херсонську область.

Від ранку в області двоє загиблих

Нині була пекельна ніч у Станіславі – у селі було понад 40 прильотів. Через ворожий вогонь загинула літня жінка. Їй було 82 роки.

Також пошкоджено будівлі ліцею та місцевої амбулаторії, приватні будинки.

Крім цього, російська армія продовжує нищити Веселе. Зранку окупанти вкотре вдарили по селу з артилерії. На жаль, внаслідок обстрілу загинув 60-річний чоловік.

Загалом за минулу добу противник здійснив по Херсонській області 118 обстрілів, випустивши 604 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації.

Через російську агресію 3 людини загинули, ще 4 – дістали поранення.