Ворог цинічно поцілив у маршрутку із пасажирами в Херсоні: є поранені
- Російські війська завдали удару дроном по маршрутному таксі у Херсоні, внаслідок чого щонайменше троє людей отримали поранення.
- Серед постраждалих: 71-річний водій із мінно-вибуховою травмою та пораненням обличчя, 62-річна пасажирка з уламковим пораненням руки та 42-річна жінка з контузією та черепно-мозковими травмами.
Зранку 21 лютого російські війська завдали удару дроном по маршрутному таксі у Херсоні. Щонайменше троє людей отримали поранення.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Що відомо про атаку на маршрутне таксі у Херсоні?
Близько 06:35 21 лютого ворожі війська вгатили по цивільному транспорту – маршрутному таксі – у Херсоні.
Спершу стало відомо про одного постраждалого – 71 річного водія транспорту. За попередньою інформацією, він отримав мінно-вибухову травму, акубаротравму та поранення обличчя.
Згодом за допомогою до лікарів звернулась 62-річна пасажирка автобуса. У жінки медики виявили наслідки вибухової травми, забій та уламкове поранення руки. У 42-річної жінки діагностували контузію, струс головного мозку, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Які ще міста нещодавно атакував ворог?
Зранку 21 лютого ворог цинічно вгатив по приватному сектору Сум. Авіаційний удар зруйнував 2 житлових будинки, щонайменше 10 сусідніх домоволодінь зазнали пошкоджень. Внаслідок атаки постраждало троє дітей та 70-річна жінка.
У ніч проти 21 лютого російські війська також атакували мирну Одесу. Противник бив по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Пошкоджено приватні будинки, авто, гаражі, навчальний заклад та склади енергетичної компанії. Відомо про двох постраждалих – одну особу госпіталізовано через значні опіки.
Ворожі ударні дрони летіли на Запоріжжя ввечері 20 лютого. БпЛА постійно змінювали напрямок руху, влада повідомила про влучання. Через російську атаку було пошкоджено автівки, також вибито вікна у багатоповерхівках. На щастя, минулося без постраждалих.