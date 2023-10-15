Розпочали енергетичний терор з Херсонщини: що відомо про ситуацію в області

У Херсоні російські загарбники атакували об'єкт критичної інфраструктури. Відомо, що після атаки окупантів в області погіршився зв'язок та зникає інтернет.

Журналістка 24 Каналу Євгенія Вірлич детальніше розповіла про ситуацію на Херсонщині, додавши, що росіяни розпочали енергетичний терор з Херсонської області. Зауважимо, ранок у херсонців розпочався дуже гучно.

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У Херсоні перебої зі зв'язком та інтернетом

За словами журналістки, близько 10 ранку в місті пролунали потужні вибухи. Згодом зникла електрика та подекуди водопостачання. Утім, з перших днів повномасштабного вторгнення херсонці побачили хто такі росіяни, тому завжди готують воду про запас.

Дуже швидко зникає дротовий інтернет у людей і "лягає" зв'язок, тому що усі переходять на мобільний, аби заспокоїти родичів. Зв'язок поганий також у місті, важко доволі зв'язуватися,

– сказала Вірлич.

І додала, що паніки у херсонців немає. Наразі також невідомо про постраждалих та жертв.

Енергетичний терор херсонців

Вірлич наголосила, місцеві жителі вважають, що окупанти розпочали енергетичний терор з Херсона. Однак ні в кого не виникає подиву. Адже і херсонці, і всі українці готувалися до такого розвитку подій з настанням холодів.

У нас стає холодно як і по всій Україні. Росіяни таким чином анонсували те, що вони здатні зробити на старті опалювального сезону,

– зауважила Євгенія Вірлич.

Зазначимо, у 2022 році росіяни відступали з правобережної Херсонщини, підірвавши всі лінії електропередач. Крім того, ворог понад 8,5 місяців перебував в області, тому добре вивчив місця розташування об'єктів критичної інфраструктури.

Вірлич про ситуацію в Херсонській області: дивитися відео

Як наголосила Вірлич, деокуповане правобережжя вже звикло до обстрілів, тому люди дуже швидко оговтуються й лагодять інфраструктуру.

Електрика оновлюється швидко й до опалювального сезону область майже готова. Тому вони зляться,

– підсумувала Євгенія Вірлич.

Ситуація в Херсонській області: коротко