Росіяни обстріляли з дрона автівку у Херсоні: поранення зазнали двоє людей

Російська армія вранці 10 березня обстріляла автівку у Херсоні за допомогою дрона. Внаслідок цього поранено було двоє чоловіків.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис очільника Херсонської МВА Романа Мрочка у його телеграм-каналі.

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Що відомо про обстріл автівки у Херсоні

За даними Романа Мрочка, близько 6:40 ворог з дрона атакував автівку у Дніпровському районі Херсона.

Постраждали двоє чоловіків 35 і 39 років. У старшого – мінно-вибухова травма та множинні уламкові поранення ніг, рук, обличчя,

– написав посадовець.

Він також зауважив, що 35-річний чоловік зазнав мінно-вибухової травми та уламкові поранення обличчя. Обидва потерпілих після обстрілу Херсона наразі у лікарні.

До слова, 2 березня російські загарбники атакували маршрутку у Херсоні. Тоді загинула одна людина, а ще 9 зазнали поранень.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін писав, що внаслідок тієї атаки з мінно-вибуховими травмами до лікарні доправили чоловіків, 56 та 72 років, а також 66-річну жінку. Медики обстежували постраждалих і надавали потрібну допомогу.