Окупанти гатили по медустановах, закладах освіти та АЗС: на Херсонщині загинула дитина

1 січня 2024, 08:42
Читать новость на русском

Джерело:

Херсонська ОВА

Росія знову обстріляла Херсонську область. Вороги випустили по регіону сотні снарядів, поцілили у житлові квартали та вбили дитину.

Ворог протягом доби, з 6 ранку 31 грудня 2023 року по 6 ранку 1 січня 2024 року, здійснив по Херсонській області 123 обстріли. По Херсону випустив 92 снаряди. 

Дивіться також У Львові під час атаки "Шахедами" спалахнув музей Романа Шухевича

Що відомо про атаку ворога на Херсонщину 

Росія протягом доби випустила по Херсонській області 565 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації, з них – 1 ракетний.

Через російську агресію загинула 1 дитина, 14 осіб зазнали поранень, з них – 1 дитина,
– розповіли в обласній військовій адміністрації.

За даними місцевої влади, російські військові поцілили в:

  • житлові квартали населених пунктів області,
  • медичну установу,
  • заклад освіти,
  • об'єкт критичної інфраструктури,
  • автозаправну станцію,
  • автоцентр,
  • базу у Херсоні,
  • об'єкти критичної інфраструктури у Херсонському районі,
  • пункт незламності,
  • навчальний заклад у Бериславському районі.

Росія атакувала Україну в новорічну ніч: коротко

  • Повітряні сили ЗСУ вранці 1 січня 2024 року повідомили, що окупанти випустили по Україні 90 "Шахедів". Наші військові збили 87 ворожих дронів-камікадзе. 
  • Окрім того, Росія вдарила по Україні чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.
  • Відомо, що в Одеській області внаслідок атаки поранено восьмеро людей. На жаль, Росія в новорічну ніч вбила на Одещині одну людину. 
Автор: Діана Квасневська