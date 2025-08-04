У ніч на понеділок, 4 серпня, російські військові вкотре атакували Україну ударними безпілотниками. Зокрема, ППО працювала в Хмельницькій області.

Зафіксовано пошкодження. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна.

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Що відомо про наслідки атаки?

За інформацією Тюріна, під час повітряного нападу противника сили протиповітряної оборони знищили 2 російські дрони, ще 1 безпілотник локаційно втрачено.

На щастя, обійшлося без постраждалих і загиблих.

В області пошкоджено частину дорожнього полотна – відповідні служби прибули на місце й приступили до відновлювальних робіт.

Дякую Повітряним силам Збройних сил України за мужність і відвагу!

– зазначив посадовець.

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Нагадаємо, у ніч на 4 серпня Росія запустила 162 ударні дрони типу "Шахед" і безпілотники-імітатори різних типів. За попередніми даними, станом на 11:30, протиповітряна оборона збила або подавила 161 "Шахед" і дрон-імітатор на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано 1 влучання, а також падіння уламків на 9 локаціях.