На Хмельниччині збили ракету: внаслідок ворожої атаки постраждала жінка

Окупанти атакували Хмельницьку область вночі 6 квітня. ППО збила ворожу ракету. На жаль, внаслідок російського обстрілу є постраждала.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

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На Хмельниччині є постраждала внаслідок ракетної атаки 6 квітня

Під час повітряної тривоги в Хмельницькій області Сили ППО знищили 1 російську ракету.

На жаль, внаслідок атаки місцева жителька отримала травми, — уламками скла їй порізало ногу. Бажаю швидкого одужання потерпілій,

– зазначив голова ОВА.

Тюрін також розповів, що пошкоджене приміщення житлового будинку, літньої кухні, 2 підсобних приміщення і 3 автомобілі.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

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