Хмельниччина була під ударом: спалахнула пожежа, є перебої зі світлом
- Ворожий обстріл спричинив пошкодження залізничної станції у Хмельницькій області.
- Є перебої в електропостачанні.
Усю ніч проти 7 березня російські війська тероризували Україну дронами й ракетами. Атаки зазнала й Хмельницька область. Там працювали сили ППО, повідомлялося й про збиття. Втім, є і пошкодження після удару.
Про ситуацію в області розповів керівник Хмельницької ОДА Сергій Тюрін.
Дивіться також Росія атакувала Запоріжжя: поранено немовля, його екстрено доставили до лікарні
Які наслідки удару по Хмельниччині?
Унаслідок атаки в Шепетівському районі пошкоджено вікна на залізничній станції. Також виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Є перебої в електропостачанні – енергетики працюють над його відновленням,
– додав Тюрін.
Він також зауважив, що подробиці атаки повідомить згодом.
До речі, проблеми з електропостачанням унаслідок обстрілу фіксували й у Чернівецькій області. Росіяни запустили кілька крилатих ракет і дрони, через що у Новодністровську зникло світло.
Де ще гриміли вибухи уночі та чи є постраждалі?
Під прицілом ворога були Черкаси, Вінничина й інші регіони. У Харкові через ракетний удар знищена п'ятиповерхівка. Станом на 8:20 ранку з-під завалів витягнули тіла 6 жертв. Серед загиблих є дитина.
У Нікопольському районі Дніпропетровської області внаслідок нічного обстрілу російських військ загинув 48-річний чоловік, ще одна місцева жителька отримала поранення. Через атаку пошкоджено підприємство, близько двадцяти житлових будинків та автомобілі.
Російські сили завдали комбінованого удару й по Києву. У Голосіївському районі виникла пожежа, яку рятувальники згодом загасили. Також уночі російські війська влучили в об’єкт інфраструктури в Одесі.