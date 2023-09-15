Ігнат натякнув, що шукали росіяни під час атаки на Хмельниччину

Росіяни цієї ночі намагались вдарити по Хмельниччині "Шахедами". Ймовірно, окупанти шукали українські бомбардувальники, які переносять далекобійні ракети Storm Shadow.

Таке припущення висловив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Він натякнув, що росіяни хотіли вдарити по аеродрому чи місцю базування літаків.

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Знову атакована Хмельниччина. Зрозуміло, що шукає ворог. Шукають, де командувач сховав наші бомбардувальники після подій, які відбувалися нещодавно в нашому морі біля Криму,

– сказав він.

Крім того, росіяни цього разу змістили час атаки. Але, за словами Ігната, це допомогло нашим захисникам.

"Вони зазвичай роблять пуски від 22:30 – 22:50. Далі кілька хвиль – аж до 04:00. Вранішня атака дозволяє краще відпрацьовувати мобільним вогневим групам. Коли світла пора доби, то ціль стає візуально видима", – пояснив речник.

Деталі атаки ворога