Росіяни вночі атакували Хмельниччину "Шахедами": в області працювала ППО

У ніч проти 23 жовтня російські військові знову запускали "Шахеди" по Україні. Зокрема, ворог атакував Хмельницьку область.

Представники місцевої влади зранку розповіли, що відомо про атаку. За наявними даними, на Хмельниччині працювала ППО.

Читайте також Росія атакувала Україну дронами: біля Одеси чули вибухи, на Кіровоградщині працювала ППО

Чи є руйнування та постраждалі

Деталями поділився перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Чергова ворожа атака по Хмельниччині. І знову на захисті наші сили ППО. Станом на цей час, відомостей щодо постраждалих або пошкодження майна немає,

– зазначив Тюрін.

Він подякував Збройним Силам України за оборону.

Звернімо увагу, що повітряну тривогу на Хмельниччині оголосили о 04:15. У той же час моніторингові канали зазначили, що у межах Хмельницької та Вінницької областей триває полювання на дрони-камікадзе. У них також писали, що "великої загрози не становлять".

Відбій повітряної тривоги на Вінниччині був о 05:45, а на Хмельниччині – о 05:50.

Дрони запускали з Півдня

Власне, моніторингові канали близько 1 ночі попередили, що існує загроза ударних БпЛА для Затоки, що на Одещині. Також повідомляли, що "Шахеди" рухаються уздовж самої Одеси.

Невдовзі надійшло повідомлення, що загроза дронів-камікадзе як для Одещини, так і Херсонщини. А вже пів на 2 ночі стало відомо, що "Шахеди" на Херсонщині і Миколаївщині, а на Одещині – чисто.

Рухалися цієї ночі БпЛА на Кіровоградщину, після чого – на Вінниччину. Водночас росіяни ще й підіймали тактичну авіацію уздовж лінії фронту на Херсонщині.

Зауважимо, що за попередньою інформацією Сил оборони Півдня, упродовж цієї ночі лиш над Одещиною вдалося знищити 9 "Шахедів". Звернімо увагу, що упродовж кількох останніх днів окупанти запускали незначну кількість дронів-камікадзе. Ймовірно, цієї ночі їх було більше. Очікуємо на повідомлення від Повітряних сил про роботу по БпЛА.