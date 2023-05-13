Удар дронами по Хмельниччині: кількість постраждалих знову зросла удвічі

Військові держави-агресора вночі 13 травня атакували Хмельницьку область дронами. Ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок російської атаки вкотре постраждали цивільні українці.

Скільки людей постраждали внаслідок нічної атаки Росії в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Хмельницького Олександр Симчишин. Про це пише 24 Канал.

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Постраждала 21 людина

В ОВА розповіли, що внаслідок терористичної атаки постраждала 21 людина.

Внаслідок обстрілу постраждала 21 людина. Двоє з них госпіталізовано, іншим надано медичну допомогу, вони лікуються вдома,

– мовиться у повідомленні.

Російські окупанти пошкодили навчальні, медичні та культурні заклади, а також – адміністративні будівлі, промислові об'єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.

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