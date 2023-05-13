Удар дронами по Хмельниччині: кількість постраждалих знову зросла удвічі
Військові держави-агресора вночі 13 травня атакували Хмельницьку область дронами. Ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок російської атаки вкотре постраждали цивільні українці.
Скільки людей постраждали внаслідок нічної атаки Росії в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Хмельницького Олександр Симчишин. Про це пише 24 Канал.
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Постраждала 21 людина
В ОВА розповіли, що внаслідок терористичної атаки постраждала 21 людина.
Внаслідок обстрілу постраждала 21 людина. Двоє з них госпіталізовано, іншим надано медичну допомогу, вони лікуються вдома,
– мовиться у повідомленні.
Російські окупанти пошкодили навчальні, медичні та культурні заклади, а також – адміністративні будівлі, промислові об'єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.
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Деталі нічної атаки ворога на область
- Про вибухи на Хмельниччині почали повідомляти близько 04:17. У проміжку між 4:48 та 4:58 прогриміли ще три. Пізніше ЗМІ писали, що 05:28 в регіоні пролунав вже восьмий вибух. Відповідні звуки чули й о 06:16 та 06:19
- Пізніше ОВА повідомили, що під час тривоги окупанти атакували Хмельниччину. Зокрема, влучили в об'єкт критичної інфраструктури.
- За словами міського голови, у Хмельницькому суттєво постраждала житлова інфраструктура. Йдеться про сотні будинків: багатоповерхівок, приватних. Здебільшого дахи, стелі, двері, вікна, балкони. Окрім того, пошкоджено велику частину навчальних закладів, об'єкти культури, адмінприміщення, промислові підприємства.
- Відповідні служби працюють одразу в декількох мікрорайонах Хмельницького. Станом на 09:38 пожежа ще триває.
- Зауважимо, у Повітряних силах розповіли, що вночі росіяни атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".