Ціль – склад балістичних ракет: в Al Arabya заявили про причетність США до ударів по Ірану

Невідомі безпілотні літальні апарати атакували військові підприємства Ірану, внаслідок чого спалахнуло декілька масштабних пожеж. ЗМІ повідомляють, що, ймовірно, до цього причетні Військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки.

У ніч на 29 січня дрони атакували одразу декілька майстерень, зокрема в Ісфахані, що належать міноборони Ірану. Згодом арабські засоби масової інформації з посиланням на власні джерела припустили, що цей обстріл відбувався не без участі США.

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Під прицілом були запаси балістичних ракет

Власне, у медіа констатували, що цей обстріл мав на меті зруйнувати підприємства, що виробляли балістичні ракети.

Водночас "Аль-Хадас" з посиланням на власні джерела в США закцентували на тому, що в ударі брали участь американські ВПС та військові ще однієї країни. Попередньо, йдеться зовсім не про Ізраїль, як міг багато хто подумати.

"Україна попереджала Іран"

Через деякий час після того, як стався цей інцидент, заступник глави Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував те, що сталося. Звісно, що всіх деталей цієї справи він не розкрив, проте зауважив, що наша держава попереджала Тегеран про наслідки допомоги Росії.

З його слів зрозуміло, що перебіг подій війни є досить логічним та Іран отримав те, на що заслуговує, адже надавав Москві озброєння.

Реакція Тегерану та Повітряних сил на цей інцидент

У міноборони Ірану підтвердили обстріли, однак зазначили, що буцімто ця атака не спричинила серйозної шкоди. Як повідомляє влада країни, під час удару постраждав лише дах однієї з майстерень.

Окрім того, спікер Повітряних сил Юрій Ігнат констатував, що події в Ірані – це наслідки підтримки нею Росії. Хоча й подробиць він, звісно, також не озвучив, адже не має повноважень коментувати вибухи в інших країнах.

Поки зарано стверджувати, що до атаки на Іран причетні українські чи американські військові. Слід очікувати офіційних повідомлень від влади.