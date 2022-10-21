Це було питанням часу: наскільки ефективно Україна збиває іранські дрони-камікадзе

Російські окупанти використовують для атак по цивільній інфраструктурі іранські дрони-камікадзе. Українські захисники їх успішно збивають.

Про це під час брифінгу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє 24 канал. За його словами, Іран також постачатиме Росії балістичні ракети. Це свідчить про те, що в окупантів бракує ракет темпу "Іскандер-М".

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ЗСУ успішно приземляють іранські дрони-камікадзе

Ігнат розповів, що умовно за 2 останні тижні українські захисники збили 85% іранських дронів-камікадзе Shahed-136

Це було питанням часу. Ми на цьому неодноразово наголошували,

– додав речник.

Він зауважив, що військовослужбовці ЗСУ набули певного розуміння про те, як організувати взаємодію та прикриття на певних ділянках, а також якими силами та засобами здійснювати виявлення і знищення ворожих дронів.

"На цей день ми маємо 85%, хоча на початку їхнього застосування показник збиття був меншим", – заявив Ігнат.

За його словами, ефективність знищення таких дронів продемонстрували:

авіація,

зенітно-ракетні війська та ППО,

застосування зенітних установок та великокаліберних кулеметів.

"Все, що є, протистоїть цій небезпеці. Все це буде застосовуватися, поки нам не надійдуть інші засоби та системи різного типу та класу, які нам обіцяють наші партнери", – додав речник.

Він зазначив, що ці системи стануть ефективними саме проти дронів-камікадзе. Адже, очевидно, що Росія і надалі отримуватиме їх від Ірану.

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Іран постачатиме Росії балістичні ракети

Ігнат наголосив, що міжнародні партнери повинні заблокувати постачання Росії іранських балістичних ракет.

Проти балістичних ракет найкращий захист – це знищення їх там, де вони стоять. Або ж по дорозі, як кажуть наші фахівці,

– зазначив речник.

Він додав, що балістична ракета летить із шаленою швидкістю зі стратосфери та падає.

"Наразі в Україні немає протиракетної оборони, щоб ефективно протидіяти саме цій зброї. Ймовірно, що Іран буде її постачати, якщо не знайдуться механізми у світі, щоб зупинити ці постачання", – розповів Ігнат.

За його словами, позитив цієї новини полягає в тому, що Росія має дефіцит балістичних ракет "Іскандер-М".

"Ця балістична зброя не є чимось новим для нас. Вони з першого дня завдають ударів нею. Однак той факт, що в Росії вже є дефіцит таких ракет, то це гарна новина. Так просто вони б не просили Іран", – підсумував речник командування Повітряних сил.

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