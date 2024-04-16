Роль США не слід перебільшувати: чому Ізраїлю допомогли відбити атаку Ірану
Іранські ракети та дрони-камікадзе, якими атакували Ізраїль, збивали, зокрема, США та Велика Британія. А також – Йорданія, і приховано – Саудівська Аравія.
Про це 24 Каналу розказав російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, зауваживши, що для цих держав, попри їхню іноді антиізраїльську риторику, "смертельний ворог" – Іран. Так союзники Ізраїля збили приблизно 20% ракет. Зазначимо, що у ніч на 14 квітня Іран випустив по Ізраїлю понад 300 БпЛА та ракет.
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"Я б не перебільшував турботу Сполучених Штатів щодо Ізраїля. Але далі, негайно, що було наступного дня – американська адміністрація повелася щодо Ізраїля у тій же манері, як в українській – "у жодному разі", – додав Піонтковський.
Так, наприклад, у США заявляли, що Україні "не варто" бити по нафтопереробних заводах у Росії. Щодо Ізраїля, зауважив публіцист, те саме. Мовляв, "США допомогли, але не братимуть учать в ударах по Ірану і не радять цього робити".
"Я б не ідеалізував тут підтримку адміністрації Байдена", – наголосив Піонтковський.
Політика "умиротворення"
Президент США вимушений більше підтримувати Ізраїль, адже ізраїльське лобі у США значно сильніше українського. Публіцист наголосив, що в цілому політика адміністрації Джо Байдена – це "політика умиротворення" щодо агресорів. Мовляв, Джо Байден після того, як ХАМАС напав на Ізраїль у жовтні 2023-го року, заявив, що "вороги світу – тоталітарні держави, які кинули виклик і хочуть знищити дві вільних країни – Україну та Ізраїль".
"Ми, Сполучені Штати, найсильніші у світі, ми є лідерами вільного світу. Ми зробимо все, щоб у нас було достатньо сил, щоб захистити Україну та Ізраїль. І ми ніколи не дозволимо досягти успіху ворогам свободи". Ці слова були підтверджені,
– розказав Андрій Піонтковський.
Так США відправили 2 авіаносці у бік Ізраїля. Зокрема, один із них мав певне значення під час іранської атаки на Ізраїль. Також Байден вніс законопроєкт про надання допомоги трьом державам, на які націлилися "вороги свободи", – Україні, Ізраїлю та Тайваню.
Іран атакував Ізраїль
- Ізраїльський президент назвав іранську атаку "оголошенням війни". Іцхак Герцог заявив, що розглядаються "усі варіанти" відповіді Ірану.
- Водночас Ізраїль не став негайно відповідати Ірану на атаку. Рішення ухвалили після того, як прем'єр країни поговорив з президентом США. The New York Times написало про те, що США стурбовані можливою відповіддю Ізраїля на атаку. Мовляв, це може призвести до регіональної війни з катастрофічними наслідками. В Ізраїлі заявили, що змусять Іран заплатити ціну так і тоді, як вони вважають за потрібне.
- Financial Times зауважило, що своєю атакою на Ізраїль Іран показав, що він готовий до війни.