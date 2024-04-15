Атака у "російському стилі" провалилася: в ISW пояснили, чому Іран не мав успіху

Увечері 13 квітня Іран запустив по території Ізраїлю понад 300 ракет та дронів-камікадзе. Однак цей масований обстріл не мав успіху через низку причин.

Зокрема, про це заявили аналітики Інституту вивчення війни. Вони наголосили, що Тегеран використав атаку у "російському стилі", сподіваючись досягти успіху, однак вони не оцінили високий захист повітряного простору Ізраїлю.

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Чому атака Ірану за російською тактикою провалилася

Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що під час масованого обстрілу Ізраїлю Тегеран скористався російською тактикою, запустивши дрони-камікадзе і ракети різних типів. Однак ця атака провалилася з низки причин.

По-перше, як зауважують в ISW, Іран недооцінив переваги Ізраїлю в захисті повітряного простору. Аналітики вважають, що тепер Тегеран винесе уроки з цієї атаки, й працюватиме над тим, щоб "покращити свої здібності проривати оборону Ізраїлю".

По-друге, знову повторюючи російську тактику, іранці спочатку запустили безпілотники, а лише згодом – балістичні ракети. Аналітики зауважують, що, ймовірно, Іран сподівався "влучити" у "вікно" у протиповітряній обороні, коли ті збиватимуть дрони й крилаті ракети.

Такий підхід росіяни неодноразово використовували проти України. Мета такого пакета полягає в тому, щоб повільніші крилаті ракети та безпілотники відвертали й виснажували протиповітряну оборону, щоб дозволити балістичним ракетам, які набагато важче збити, досягти своїх цілей,

– зауважили в Інституті вивчення війни.

Аналітики припускають, що Іран, швидше за все, розумів, що безпілотники та крилаті ракети будуть збиті, але сподівався, що балістичні все ж зможуть уразити цілі. Втім, з близько 120 балістичних ракет лише кілька змогли оминути ППО Ізраїлю й вдарити біля військових баз.

"Українська протиповітряна оборона в середньому перехопила лише близько 46% російських балістичних ракет під час останніх великих ударів. Ймовірно, іранці очікували, що ізраїльські показники будуть вищими, ніж українські, але не перевищуватимуть 90% проти такого великого залпу балістичних ракет - зрештою, росіяни ніколи не запускали близько такої кількості великих балістичних ракет за один удар по Україні", – заявили аналітики.

У підсумку звіту в ISW додали, що Тегеран очікував, що зможе виснажити ізраїльську ППО, однак цього не сталося й масована атака провалилася.

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