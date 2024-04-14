Британські ВПС готові до перехоплення атак на Ізраїль: США уже збивають цілі

У ніч проти 14 квітня Іран атакував Ізраїль понад сотнею безпілотників. У США та Великій Британії засудили такі дії та повідомили про готовність допомогти у вирішенні ситуації на Близькому Сході.

Білий дім опублікував заяву, у якій засуджує повітряну атаку Ірану на Ізраїль та запевнив, що американська "підтримка безпеки Ізраїлю є залізною". Зокрема, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак також засудив атаку Ірану на Ізраїль.

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ВПС Великої Британії готові реагувати на всі загрози

The Times of Israel повідомляє, що реактивні літаки Королівських ВПС Британії на Близькому Сході "за потреби перехоплюватимуть будь-які повітряні атаки в радіусі їхніх існуючих місій". Відповідну заяву було зроблено на тлі удару Ірану по Ізраїлю безпілотниками та ракетами.

У відповідь на зростання загроз з боку Ірану та зростаючий ризик ескалації на Близькому Сході уряд Великої Британії співпрацює з партнерами в усьому регіоні, щоб заохотити деескалацію та запобігти подальшим нападам,

– йдеться у повідомленні.

США уже перехоплюють повітряні цілі

Водночас за даними CNN, представник американського оборонного відомства заявив, що Сполучені Штати продовжують збивати запущені Іраном безпілотні літальні апарати, націлені на Ізраїль.

Відповідно до нашої залізної відданості безпеці Ізраїлю, сили США в регіоні продовжують збивати запущені Іраном безпілотники, націлені на Ізраїль. Наші сили залишаються налаштованими надавати додаткову оборонну підтримку та захищати сили США, які діють у регіоні,

– сказав він.

Американський чиновник підтвердив цю інформацію для ABC News. За його словами, війська США вже збили кілька іранських безпілотників, які прямували до Ізраїлю.

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