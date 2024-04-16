Йому є що втрачати: чи зацікавлений Нетаньягу в потужній відповіді Ірану

Після атаки Ірану на територію Ізраїлю найгострішим питанням є те, чи завдасть Беньямін Нетаньягу у відповідь удару. Водночас США дотримуються позиції не розпалювання конфлікту на Близькому Сході.

Однак Нетаньяху міг би бути зацікавлений в ескалації ситуації з Іраном, щоб утриматись при владі. Адже негатив в Ізраїлі проти нього зростає. Російський політтехнолог Аббас Галлямов сказав 24 Каналу, що на сьогодні ізраїльський прем'єр перебуває в складному становищі, коли жорстка відповідь Ірану може коштувати йому дуже дорого.

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Може програти

Зараз довкола Ізраїля, завдяки зусиллям США, почала формуватися коаліція країн. Вона має шанс перерости у новий "фундамент" нового Близького Сходу, де не буде місця мусульмансько-ізраїльському конфлікту.

В цьому сенсі підсилення ескалації з боку Нетаньягу буде негативно сприйняте ізраїльтянами. Якщо він не скористується можливістю встановити дипломатичні відносини з Саудівською Аравією або підсилити воєнне партнерство з Йорданією, ОАЕ та Бахрейном, це йому виборці не вибачать, і він може програти,

– зазначив політтехнолог.

Нетаньягу вже має переваги, тому що ця коаліція створена та, зокрема, її зусиллями була відбита атака Ірану. Зараз йому, на думку Галлямова, є що втрачати.

Краще скористатися ситуацією

Також Нетаньягу може підсилити свої позиції дипломатією, ухваливши мирний договір з Іраном. Тоді, імовірно, він міг би виграти більше, ніж якщо зараз кинеться відповідати на іранську атаку і почнеться велика війна.

Наслідки її будуть важкі – серйозні руйнування, багато жертв. Це буде кривава історія. Однак стратегічно Ізраїль переможе у цій війні, і вона може закінчиться падінням режиму аятол в Ірані. Ба більше, країна може стати світською і таким самим другом Ізраїля, яким був Іран до 1979 року. Якщо це відбудеться, то Нетаньягу також стратегічно виграє,

– наголосив політтехнолог.

Проте в цьому сценарії імовірного розвитку подій є багато "підводних каменів".

Тому для Нетаньягу може бути кращим "мати синицю в руці", а це та сама коаліція, яка починає складатися. Агресивний Іран з режимом аятол настільки лякає своїх країн-сусідок, зокрема мусульманських, що вони готові співпрацювати з Ізраїлем проти Тегерану.

"Ізраїлю краще скористатися цією ситуацією і не ризикувати, розпалюючи конфлікт. Нагадаю, що союзники просять Ізраїль утриматися від військового удару по території Ірану", – зазначив Аббас Галлямов.

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