Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив удари Ірану по танкарех ОАЕ. Він повідомив, що внаслідок атаки постраждали двоє українців.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

Як Сибіга прокоментував атаки Ірану?

Міністерство закордонних справ України засудило ракетні удари Ірану по нафтових танкерах Об'єднаних Арабських Еміратів в Ормузькій протоці.

Ми рішуче засуджуємо ракетні атаки Ірану на нафтові танкери ОАЕ в Ормузькій протоці,

– написав Сибіга.

Сибіга повідомив, що внаслідок атаки постраждали двоє громадян України. У міністерстві зазначили, що українські дипломатичні представництва в ОАЕ та Омані підтримують постійний зв'язок із місцевою владою, щоб надати постраждалим усю необхідну допомогу.

Також Сибіга наголосив, що атаки на комерційні судна становлять загрозу для регіональної стабільності, свободи судноплавства та світової енергетичної безпеки.

Україна закликала до негайного припинення бойових дій і повного відновлення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку.

Що відомо про ситуацію на Близькому Сході?

Під удар потрапили танкери MombІран атакував ракетами два танкери Об'єднаних Арабських Еміратів в Ормузькій протоці. Відомо про одного загиблого та кількох поранених моряків. asa та Al Bahiyah.

Міноборони ОАЕ засудило "зухвалий напад" і "явне порушення міжнародного права" з боку Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові планують завдати по Ірану сильних ударів. Триватимуть вони протягом двох найближчих днів. Невдовзі в Ірані пролунали вибухи.