Пошкоджено будівлі та транспорт: уранці росіяни атакували Прикарпаття дронами

Уранці 23 травня військові Росії вдарили по Івано-Франківській області безпілотниками. Унаслідок атаки пошкоджені будівлі та транспортні засоби.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Івано-Франківської ОДА Світлану Онищук.

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Які наслідки ворожої атаки на Прикарпаття

Окупанти атакували Івано-Франківську область уранці – працювали сили протиповітряної оборони.

Наразі відомо про пошкодження будівель і транспортних засобів Коломийського району,

– пояснила Онищук.

Вона подякувала захисникам України та службам, які допомагають долати наслідки ворожої атаки. Також закликала жителів Прикарпаття не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

У ніч на 23 травня росіяни атакували Полтавську область безпілотниками. Унаслідок удару в Кременчуцькій громаді було знищено будівлю одного з підприємств. Через пошкодження ліній електропередач уламками БпЛА у Полтавському районі без світла залишилися понад 270 абонентів.

Також окупанти обстріляли залізницю у Чернівецькій області. Жертв і постраждалих немає, але внаслідок атаки пошкоджена залізнична інфраструктура.

Уночі вибухи було чутно також у Київській області – там працювала система ППО по ворожих дронах.

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