"Це стало неминучим": до чого призведе конфлікт Ізраїлю, Лівану та Ірану

Загострення на Близькому Сході тримає у напрузі весь світ, адже, безумовно, зачепить й інші країни. Однак поки Іран лише готує свою "масштабну відповідь" для Ізраїлю.

Іран може витримати паузу, перш ніж атакувати Ізраїль, аби це стало несподіванкою. Ізраїльський журналіст Цві Зільбер у розмові з 24 Каналом пояснив, у що зрештою може перетворитись конфлікт між Іраном, Ліваном та Ізраїлем.

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Велика війна неминуча

Рівень напруги на Близькому Сході росте фактично щоденно. Іран та Ліван погрожують Ізраїлю потужною відповіддю за нещодавні вбивства вищого військового командира Фуада Шукра та політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Вони хочуть, щоб удар був максимально неочікуваним для Ізраїлю. Минулого разу, Іран, ймовірно, хотів всіляко показати, що не хочуть великої війни на Близькому Сході, тому завчасно попередили всіх про напад (ХАМАСу – 24 Канал). Сьогодні ж ситуація є іншою: вони, ймовірно, готові шантажувати американців, що розв'яжуть регіональну війну,

– наголосив Цві Зільбер.

Журналіст припустив, що Іран не квапитиметься з відповіддю Ізраїлю, а хоче витримати паузу. У Сполучених Штатах, безумовно, хочуть зупинити ескалацію та не допустити розгортання регіонального конфлікту.

"Ми вже давно перебуваємо у Третій світовій війні. Станеться це рано чи пізно – складно передбачити, але рано чи пізно щось десь таки почне вибухати. В Ізраїлі після 7 жовтня (2023 року, напад ХАМАС на Ізраїль – 24 Канал) багато говорили, що війну з "Хезболлою" потрібно починати одночасно з Газою. На це б вистачило сил", – зауважив журналіст.

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Ізраїль, найпевніше, мав плани, як вести одночасно війну і проти ХАМАС і проти "Хезболли". Однак цього рішення свого часу все ж не ухвалили.

"Війна проти "Хезболли", у яку, без сумніву, втягнуть Іран та всі інші іранські проксі, буде великою війною. Ізраїль доведеться заплатити за неї високу ціну, а все ж вона стала неминучою", – підсумував Зільбер.

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