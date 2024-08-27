"Шахеди" атакували Кіровоградщину: уламки впали на один з дворів

Російська армія не припиняє атак безпілотниками типу "Шахед" на українські міста. Зокрема, ворог випускав дрони вночі 27 серпня по Кіровоградській області.

Уранці голова ОВА Андрій Райкович констатував, що протиповітряна оборона ефективно працювала по ворожих цілях. Фіксують збиті БпЛА.

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Російський обстріл дронами Кіровоградщини

За словами посадовця, уламки одного з дронів впали на території приватного домоволодіння в Олександрійському районі. Відповідні служби виїхали на місце події.

Під час повітряних тривог результативно відпрацювали оборонці неба на Кіровоградщині. Є збиття ворожих дронів,

– констатував голова ОВА.

Водночас Андрій Райкович наголосив, що інформація стосовно атаки уточнюється. Слід очікувати більше повідомлень від обласної військової адміністрації найближчим часом.

Повітряну тривогу на території Кіровоградської області проти ночі та вранці 27 серпня оголошували 4 рази:

з 23:17 по 02:35;

з 03:11 по 04:18;

з 04:24 по 06:52;

з 09:16 по 09:42.

Повітряні сили звітували про нічну роботу протиповітряної оборони. За словами захисників неба, бойова робота велась у більшості регіонів країни, зокрема у Кіровоградській, а також у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській та інших областях.

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Додамо, що станом на 09:00 (27 серпня) в ході бойової роботи протиповітряній обороні вдалось збити 5 крилатих ракет Х-101, а також 60 ударних БпЛА типу Shahed-131/136. Важливо, що ворожі дрони продовжують перебувати в повітряному просторі нашої держави станом на 10:50.