Знищено понад 30 цілей: все, що відомо про нічну атаку Києва 2 червня

Вночі 2 червня російський ворог атакував Київ дронами-камікадзе та крилатими ракетами. На щастя, наші сили ППО спрацювали на відмінно.

Так, у столиці було знищено понад 30 ворожих цілей. Детальніше про нічну атаку Києва – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Комбінована атака Києва

Терор Києва повітряними атаками триває. Росіяни практично без пауз нападають на столицю. За останні 6 днів вони завдали вже 6-го повітряного удару по місту. Після балістичних ракет цього разу атака була комбінованою – дронами та крилатими ракетами одночасно.

Пуски ракет були здійснені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555.

Водночас з різних напрямків Київ атакували БпЛА, за попередніми даними – баражуючі боєприпаси "Shahed".

Знищено понад 30 цілей

За попередньою інформацією, у повітряному просторі над Києвом та навколо столиці силами та засобами протиповітряної оборони були виявлені і знищені понад 30 повітряних цілей різного типу. Інформація щодо руйнувань і потерпілих відсутня.

Чи є пошкодження після атаки

Мер Віталій Кличко розповів, що після тривоги в Дарницькому районі столиці на дорозі виявили тліючі уламки ракети. Рятувально-пожежна служба виїхала на місце.

Окрім цього, у Подільському районі сталося загоряння травʼяного настилу внаслідок падіння уламків. Служби працюють.

Згодом у КМВА зазначили, що після перевірки інформація про ракетні уламки не підтвердилася.

Росія запустила 15 крилатих ракет і 18 "Шахедів"

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що вночі Росія запустила по Україні 15 крилатих ракет і 18 дронів-камікадзе. Усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками. Наразі вся інформація уточнюється.

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