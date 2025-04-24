Унаслідок атаки у Києві постраждав Центральний палац одружень: які там наслідки

Російська армія вночі 24 квітня завдала комбінованого удару по Києву. Під час атаки у столиці постраждав Центральний палац одружень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції України.

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Яких пошкоджень зазнав Центральний палац одружень у Києві

У Мін'юсті розповіли, що у Центральному палаці одружень у Києві внаслідок ворожої атаки було вибито вікна та пошкоджено інтер'єр. У міністерстві нагадали, що це місце, де щодня народжуються нові сім'ї.

Попри це, співробітники ДРАЦС продовжують роботу. Приймання громадян ведеться без збоїв, всі основні послуги надаються в повному обсязі,

– мовиться у дописі.

Пошкодження у Центральному палаці одружень у Києві після атаки 24 квітня / Відео Мін'юст

Водночас у міністерстві повідомили, що урочисті реєстрації з Центрального палацу одружень тимчасово перенесено до інших відділів.

До слова, внаслідок масованої атаки по Києву 24 квітня найбільше постраждав Святошинський район. Там був зруйнований будинок, спалахнули пожежі, а також були загиблі та постраждалі громадяни.