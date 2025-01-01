У Києві під час російської атаки постраждав будинок Національної спілки письменників

Під час російської атаки "Шахедами" на Україну 1 січня серйозно постраждав Київ. Окрім інфраструктури та житлових будинків, руйнувань зазнали історичні будівлі.

Зокрема, йдеться про маєток Лібермана. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Михайлину Скорик.

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Як виглядає маєток Лібермана після атаки

У маєтку Лібермана розташовується Національна спілка письменників України.

У цій будівлі письменники, журналісти та представники інших кіл української інтелігенції заснували Народний Рух України,

– розповіла Михайлина Скорик.

Будівлю було побудовано у 19 столітті. Вона є пам'яткою архітектури.

На жаль, після ранкової російської атаки маєток та будинки поблизу серйозно понівечені: там повилітали вікна, пошкоджено фасади.

У якому стані маєток Лібермана після атаки БпЛА / Фото Михайлини Скорик

Нагадаємо, що під час російської атаки у Києві загинув видатний науковець Ігор Зима разом із дружиною. Росіяни поцілили просто у їхню квартиру.