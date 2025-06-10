У Києві внаслідок атаки горів колишній візовий центр Великої Британії: що кажуть в КМВА

Під час атаки по Києву постраждали будівлі у більше ніж 40 локаціях. Найбільше постраждали Оболонський, Дарницький та Шевченківській райони столиці. Серед пошкоджених улоамками будівель – колишній візовий центр Великої Британії.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в ефірі телемарафону.

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Ще одна будівля в Києві зазнала серйозних ушкоджень

Загалом 8 районів Києва потрапили під обстріл вночі та зранку 10 червня. Внаслідок атаки сталася пожежа в колишньому візовому центрі Великої Британії.

Тимур Ткаченко зазначив, що пошкодження сталися внаслідок падіння уламків збитих безпілотників та ракет.

Маємо пошкодження у 8 районах, ще кілька локацій зараз вивчаємо. Найбільше постраждали Оболонський, Дарницький та Шевченківський райони,

– зазначив очільник КМВА.

Лише в Шевченківському районі сталися загоряння на 9 об'єктах. Там для ліквідації наслідків атаки залучили спеціальний гелікоптер від Державної служби надзвичайних ситуацій.

Як пише The Village Україна, у будівлі колишнього візового центру є масштабні руйнування, там вибито скління та віконні рами. Уламки центру звисали на лініях електропередач.

Поблизу епіцентру атаки були троє людей, але, на щастя, вони встигли врятуватись.

Нагадаємо, 10 червня росіяни застосували проти України 315 ударних дронів "Шахед", дві балістичні ракети KN-23 і 5 крилатих ракет "Іскандер-К". ППО змогла знешкодити 284 цілі. Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія націлила всі ракети саме на Київ.

Нинішній російський удар по Києву пошкодив також будівлю поруч із представництвом Європейського Союзу в Україні та Софійський собор у центрі столиці.