Ми ще скажемо, – Зеленський про своє повідомлення Путіну після атаки

Ворог завдав цинічного удару по Україні, атакувавши як цивільну інфраструктуру, так і об'єкти культурної спадщини. Зокрема, у столиці зазнали пошкоджень Києво-Печерська лавра, "Мистецький арсенал" та кіностудія імені Довженка.

У коментарі для Новини.LIVE Володимир Зеленський прокоментував удари Росії.

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Журналісти поцікавились у глави держави, що б він хотів сказати воєнному злочинцю Володимиру Путіну після цієї атаки. У відповідь він заявив коротко: "Ми ще скажемо".

Зауважимо, Зеленський відвідав територію Києво-Печерської лаври, яка зазнала руйнувань внаслідок російської агресії вночі 15 червня. Разом із ним на місце влучання прибули прем'єр-міністерка Юлія Свириденко та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Президент наголосив, що внаслідок удару російського дрона об'єкт культурної спадщини ЮНЕСКО зазнав часткових пошкоджень. Водночас завдяки оперативним діям служб вдалося уникнути значно серйозніших руйнувань.

Наслідки атаки по столиці: головне

Станом на зараз міський голова Києва повідомив, що внаслідок атаки загинуло 5 осіб, ще 30 людей зазнали поранень, серед них – двоє дітей та вагітна.

Окрім того, удар ворога припав на "Мистецький арсенал". Там внаслідок влучання "Шахеда" спалахнула пожежа на 1000 квадратних метрів. Постраждалих, на щастя, немає. Музейна колекція також уціліла.

Також цієї ночі ворог атакував Національну кіностудію імені Олександра Довженка – на об'єкті виникла пожежа. Частково пошкоджено костюмний цех й фактично знищено найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. Зауважимо, що у студії було близько 100 тисяч костюмів і 3 мільйони одиниць різноманітного одягу. Окрім того, пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії.