Якісний розвідувальний дрон: офіцер ЗСУ розповів про SuperCam, якими Росія атакувала Україну
У ніч на 16 травня російські загарбники масовано атакували Україну. Окрім ракет, окупанти випустили безпілотники SuperCam. Це потужні розвідувальні дрони.
Про це 24 Каналу розповів офіцер 1 бригади спецпризначення імені Івана Богуна Тарас Березовець. За його словами, у повітряному просторі України 16 травня виявили дрони SuperCam, які проводили розвідку.
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Особливості дрона SuperCam
Березовець зазначив, що розвідувальні безпілотники SuperCam росіяни виробляють з компонентів інших держав.
До сьогодні про цей безпілотник було відомо лише, що він існує. Коли відбувається обстріл, за допомогою таких дронів відбувається переорієнтація, вказуються координати для завдання нового удару. Ці дрони сьогодні були збиті українськими ППО,
– пояснив він.
Офіцер ЗСУ підкреслив, що такі БпЛА Росія використовує з перших днів повномасштабного вторгнення, але раніше окупанти мали їх в обмеженій кількості.
"Це якісний російський безпілотник. Зараз вони почали активно використовувати комерційні дрони для проведення розвідки, аналогічні тим, які використовували ми. Китайського виробництва, як правило, Mavic 3. Також інші дрони, які походять з Китаю або збираються з китайських компонентів", – додав Березовець.
Березовець про дрони SuperCam: дивіться відео
Масована атака вночі 16 травня: головне
- Речник КМВА Михайло Шаманов розповів, що 16 травня відбулася найбільш масована атака росіян на Київ. За його словами, ворог застосував і крилаті ракети, і дрони-камікадзе, і ракети балістичного типу.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що близько 03:30 російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.
- З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М"). Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України.
- Також противник атакував ударними дронами типу "Шахед", а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – "Орлан-10", SuperCam.