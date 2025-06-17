Під час обстрілу столиці постраждала журналістка з Херсона Євгенія Вірлич

У ніч проти 17 червня Росія завдала масованого удару по Україні. Внаслідок атаки по Києву постраждала тимчасова квартира та сама херсонська журналістка Євгенія Вірлич.

Журналістка отримала поранення від скла та, ймовірно, контузію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Євгенії Вірлич.

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Росія пошкодила квартиру херсонської журналістки

У результаті нічної атаки по Києву уламки вибитого скла поранили головну редакторку Кавун.City Євгенію Вірлич. Постраждала також квартира, в якій вона тимчасово мешкала.

Це не найбільш трешові фото сьогоднішньої ночі, коли до нашої тимчасової хати у Києві завітав пушкінізм. Привіти з Криму наразі виглядають саме так,

– написала журналістка.

У соцмережах Вірлич показала фото з місця удару та уламки скла. Один зі шматків застряг у волоссі. Вона зазначила, що це врятувало їй життя.

Уламок скла, що міг поранити журналістку / Фото Facebook Євгенія Вірлич

Пошкодження тимчасової квартири / Фото Facebook Євгенія Вірлич

Журналістка розповіла, що за 20 хвилин до вибуху завершила презентацію про декомунізацію та деколонізацію топонімів в Херсоні. Цей збіг вона назвала символічним.

Нагадаємо, у ніч проти 17 червня Росія здійснила масовану атаку на Київ, застосувавши ракети та дрони-камікадзе типу "Шахед". Унаслідок обстрілів виникли пожежі й зафіксовано значні руйнування. За попередньою інформацією, загалом внаслідок обстрілу України загинули щонайменше 12 людей.