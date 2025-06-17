Щонайменше 5 людей зникли безвісти, – Клименко про удар по багатоповерхівці у Києві

Уночі 17 червня Росія масовано атакувала столицю України. Зокрема, ворог зруйнував багатоповерхівку в Солом'янському районі – голова МВС розповів деталі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову МВС Ігоря Клименка.

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Наслідки ворожого обстрілу Києва

Пошуково-рятувальні роботи тривають, рятувальники ДСНС деблокували ще одну людину зі зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Києві.

Ми отримали інформацію про щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців будинку. Вони не виходять на звʼязок з рідними,

– пояснив Клименко.

Він запевнив, що рятувальники розбиратимуть завали, поки не переконаються, що всі люди в безпеці та отримують необхідну допомогу.

Нагадаємо, що внаслідок російського терору столиці України пошкоджена багатоповерхівка в Києві. Клименко розповідав, що удар був настільки сильним, що ракета пройшла через всі 9 поверхів.

На місцях працюють всі екстрені служби, а глава МВС закликає дотримуватися обмежувальних заходів. Він зазначив, що хід рятувальних робіт проходить під його особистим контролем.