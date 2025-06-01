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24 Канал Новини України У Києві внаслідок атаки горіли житлові будинки і дитсадок
17 червня, 06:20
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У Києві внаслідок атаки горіли житлові будинки і дитсадок

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • В ніч проти 17 червня Росія завдала масованого удару по Києву, пошкодивши житлові будинки та дитячий садочок.
  • У Солом'янському районі виникла пожежа в 5-поверхівці, а в іншій багатоповерхівці відбулося руйнування конструкцій.

У ніч проти 17 червня Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву. Ворог цинічно бив по житлових районах, атакуючи цивільних.

Усю ніч і на світанку росіяни тероризували Київ "Шахедами" і ракетами. Місцева влада повідомляє про руйнування у столиці та постраждалих, а мережі переповнені жахливими кадрами наслідків атаки, передає 24 Канал.

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Будинки у Києві зазнали руйнувань

Як повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, ворожий удар пошкодив нежитлові будівлі, дитячий садочок в Дарницькому районі та промислову територію в Дніпровському районі. 

У Подільському районі в двох локаціях падіння уламків на відкритій місцевості.

У Святошинському районі пошкоджено житловий будинок. 

Щонайменше два житлові будинки і навчальна установа постраждали від атаки в Солом'янському районі:

  • у 5-поверхівці виникла пожежа. Пожежу локалізували. Вогнеборці та медики працюють;
  • на другій локації ворожий удар спричинив руйнування конструкцій житлової багатоповерхівки. 

Зруйнована багатоповерхівка в Києві: дивіться відео

Пожежа у столиці на місці влучання: дивіться відео

У Києві горить будинок: дивіться відео