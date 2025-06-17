Внаслідок нічної атаки постраждала інфраструктура Укрзалізниці

Росія завдала чергового масштабного удару у ніч на 17 червня. Внаслідок ворожої атаки постраждала залізнична інфраструктура.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Дивіться також Є зміни в маршрутах: у Києві ворог пошкодив транспортну інфраструктуру

Які наслідки атаки на інфраструктуру Укрзалізниці

У ніч на 17 червня Росія завдала чергового масштабного удару по Україні. Основним напрямком атаки стало місто Київ.

У компанії повідомили, що внаслідок ворожої атаки постраждала залізнична інфраструктура.

Сьогодні вночі під час масованої повітряної атаки зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура в Києві та області,

– йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки на залізничну інфраструктуру / Фото Укрзалізниці

На фото можна помітити, що ворог зокрема уразив вагони із зерном.

Нагадаємо, що у ніч на 17 червня Росія випустила по Україні 440 БпЛА різних типів та 32 ракети. Протиповітряною обороною знешкоджено 428 засобів повітряного нападу противника, 262 збито вогневими засобами, 166 – локаційно втрачені.