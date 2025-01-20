Діти залишилися без батьків: під час атаки на Київ 18 січня загинуло подружжя з Вінниччини

Росія продовжує завдавати ударів по мирних містах України та забирати життя українців. Стало відомо, що 18 січня, внаслідок атаки на Київ загинуло подружжя з Вінниччини.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеву жительку Соню Голованюк у Facebook. Подружжя приїхало до столиці у справах.

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Що відомо про подружжя з Вінниччини

Голованюк розповіла, що загиблих виявили у машині, яка вщент згоріла внаслідок російської атаки.

Машина, у якій перебувало подружжя з Вінниччини / Фото NV

Внаслідок російської атаки загинула молода сімейна пара Олексій і Світлана, які проживали в Хмільнику. У них була чудова сім’я, в якій залишилось двоє неповнолітніх діток Влад і Анна,

– йдеться у повідомленні.

За інформацією Facebook-спільноті "Їх убила Росія", подружжя приїхало до Києва у справах – продавати молочні продукти та м’ясо. Також там поділилися, що рідний брат Олексія – військовий, який зник безвісти під час виконання бойового завдання.

Олексій та Світлана / Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, що внаслідок атаки на Київ 18 січня загинуло 3 осіб. Ще троє людей отримали поранення. Також було частково зруйновано виробничу будівлю, заклад харчування, бізнес-центр, торгівельний центр, магазин і 10 автомобілів.