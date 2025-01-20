Діти залишилися без батьків: під час атаки на Київ 18 січня загинуло подружжя з Вінниччини
- 18 січня внаслідок атаки на Київ загинуло подружжя з Вінниччини, їх виявили у згорілій машині.
- У подружжя залишилося двоє неповнолітніх дітей; вони приїхали до столиці продавати молочні продукти та м’ясо.
Росія продовжує завдавати ударів по мирних містах України та забирати життя українців. Стало відомо, що 18 січня, внаслідок атаки на Київ загинуло подружжя з Вінниччини.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеву жительку Соню Голованюк у Facebook. Подружжя приїхало до столиці у справах.
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Що відомо про подружжя з Вінниччини
Голованюк розповіла, що загиблих виявили у машині, яка вщент згоріла внаслідок російської атаки.
Машина, у якій перебувало подружжя з Вінниччини / Фото NV
Внаслідок російської атаки загинула молода сімейна пара Олексій і Світлана, які проживали в Хмільнику. У них була чудова сім’я, в якій залишилось двоє неповнолітніх діток Влад і Анна,
– йдеться у повідомленні.
За інформацією Facebook-спільноті "Їх убила Росія", подружжя приїхало до Києва у справах – продавати молочні продукти та м’ясо. Також там поділилися, що рідний брат Олексія – військовий, який зник безвісти під час виконання бойового завдання.
Олексій та Світлана / Фото з соціальних мереж
Нагадаємо, що внаслідок атаки на Київ 18 січня загинуло 3 осіб. Ще троє людей отримали поранення. Також було частково зруйновано виробничу будівлю, заклад харчування, бізнес-центр, торгівельний центр, магазин і 10 автомобілів.