Понад 5 годин тривоги, постраждали 6 районів столиці: усе про атаку на Київ 2 листопада

Росія масово атакувала Київ ударними БпЛА типу "Шахед" уночі та вранці 2 листопада. В шести районах столиці зафіксовано падіння уламків.

У місті пошкоджено велику кількість житлової забудови. Також внаслідок атаки постраждала житлова забудова. Усе, що відомо про наслідки російської атаки на Київ 2 листопада – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про атаку на Київ

Близько 05:00 в Києві пролунали перші вибухи. Втім, о 05:30 стало відомо, що БпЛА продовжують рух у напрямку Київської області. Згодом в ОВА повідомили про роботу ППО.

Вже об 06:46 голова КМВА Сергій Попко повідомив про роботу ППО по ворожих цілях. Близько о 08:41 у Києві знову пролунали вибухи.

Повітряна тривога в Києві тривала понад 5 годин. В КМВА розповіли, що ППО знищила усі безпілотники, які загрожували столиці.

Які наслідки атаки на Київ

Внаслідок атаки "Шахедів" на Київ, падіння уламків було зафіксовано в 6 районах міста. Є пошкодження житлової забудови та приватних авто. Станом на 10:12 рятувальники ліквідували всі пожежі.

Які райони постраждали внаслідок атаки БпЛА:

в Солом’янському районі пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення кількох житлових будинків, також постраждали 5 автомобілів;

пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення кількох житлових будинків, також постраждали 5 автомобілів; в Святошинському районі ліквідовано пожежу на 15 та 16 поверсі в 16-поверховому житловому будинку на площі 50 квадратних метрів. З будинку евакуйовано 18 осіб, на території приватної забудови пошкоджено нежитлове приміщення.

ліквідовано пожежу на 15 та 16 поверсі в 16-поверховому житловому будинку на площі 50 квадратних метрів. З будинку евакуйовано 18 осіб, на території приватної забудови пошкоджено нежитлове приміщення. у 22-поверховому житловому будинку в Голосіївському районі частково пошкоджено скління кількох квартир;

частково пошкоджено скління кількох квартир; у Дніпровському районі виникли локальні пожежі на кількох балконах багатоквартирних будинків;

виникли локальні пожежі на кількох балконах багатоквартирних будинків; у Шевченківському районі ліквідовано пожежу між 3 та 4 поверхами недіючої багатоповерхової будівлі на площі 2 квадратних метри.;

ліквідовано пожежу між 3 та 4 поверхами недіючої багатоповерхової будівлі на площі 2 квадратних метри.; у 8-поверховому житловому будинку в Печерському районі пошкоджено балкон.

Також у патрульні поліції Києва повідомили, що ускладнено рух транспорту в напрямку міста Ірпінь, через падіння частини БпЛА на трасу Р-30

Наслідки атаки на Київ / Фото ДСНС

Скільки людей постраждало у Києві

За попередньою інформацією, постраждала лише 1 людина. В поліції Києва уточнили, що госпіталізовано патрульного поліцейського, який надавав допомогу мешканцям палаючого будинку у Святошинському районі. Він отримав отруєння засобами горіння.

Зауважимо, що за інформацією від міського голови Віталія Кличка, у Святошинському районі постраждали двоє осіб.

Якою була реакція Зеленського на атаку

Володимир Зеленський наголосив, що постійні атаки на мирні міста України доводять, що тиск партнерів на Росію недостатній. Президент зауважив, що удари та пошкодження були також на Полтавщині, Сумщині та Харківщині.

Зеленський подякував українським захисникам неба та зазначив, що цьогоріч мало не кожна ніч, а іноді й ранок та день – загроза "Шахедів".

"Потрібно більше тиску на російську здатність виробляти таку зброю. Потрібна можливість знищувати й бази зберігання "шахедів", і всю наявну інфраструктуру їхнього виробництва та логістики. Терористи, на жаль, уміють використовувати час, який дає їм нерішучість вільного світу", – наголосив президент.