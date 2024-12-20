Путін підтвердив надане йому "почесне звання": реакція МЗС та Європи на атаку по Києву

Підступна ракетна атака на Київ стала своєрідним підтвердженням "звання", яке президент України Володимир Зеленський 19 грудня надав російському диктатору Володимиру Путіну у Х. МЗС України та європейські лідери рішуче засудили дії російського диктатора.

Таку заяву озвучив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що кажуть у МЗС України

Росія завдала удару по Києву п'ятьма балістичними ракетами.

Можна сказати, що Путін підтвердив надане йому вчора президентом України "почесне звання,

– заявив Тихий.

Він також нагадав, що минулої ночі російські війська обстріляли не лише столицю, а й Херсон, Кривий Ріг та інші населені пункти України.

Особливо резонансним став удар по Києву, внаслідок якого серйозно постраждала будівля, де розташовані кілька іноземних посольств.

"Це абсолютно варварський удар Росії по дипломатичних установах. Скрізь у світі це перетин усіх можливих червоних ліній і міжнародних правил. Росія підтверджує свій статус абсолютного варвара", – додав він.

Як на атаку реагують європейські лідери

Лідери Європейського Союзу рішуче засудили ранковий російський обстріл Києва, під час якого було пошкоджено будівлю з дипломатичними представництвами кількох країн, зокрема Португалії – члена ЄС. Європейські високопосадовці висловили свої позиції у соцмережі X.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що через російський удар постраждала будівля, де розміщені посольства Португалії та інших країн.

Зневага Путіна до міжнародного права пробиває нове дно. Висловлюю солідарність з Португалією,

– написала вона.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта, колишній прем’єр Португалії, також висловив обурення, зазначивши, що Росія знову вдається до атак, від яких страждають цивільні об’єкти, а тепер і дипломатичні установи.

Це неприйнятно. Висловлюю солідарність з усіма постраждалими, у тому числі співробітниками дипмісій,

– заявив він.

Нагадаємо, 20 грудня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23.

Раніше 19 грудня Володимир Зеленський відреагував на цинічні заяви російського диктатора Путіна на його щорічній пресконференції, назвавши його "довб***бом".