21 липня, 09:16
Після нічної атаки в Києві змінили рух громадського транспорту: перелік маршрутів
Основні тези
- Після нічної атаки на Київ тимчасово змінено рух деяких маршрутів громадського транспорту, включаючи автобуси, тролейбуси та трамваї.
- Киян просять з розумінням поставитися до змін, інформація про подальші зміни буде надана додатково.
Після нічної атаки на Київ у місті тимчасово змінили рух громадського транспорту. Деякі маршрути автобусів, тролейбусів і трамваїв курсують у скороченому режимі або за зміненими схемами.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на КМДА. Унаслідок масованого обстрілу столиці в ніч на 21 липня, рух окремих маршрутів громадського транспорту в Києві тимчасово змінено.
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Частина транспорту в Києві курсує інакше
На низці ділянок транспорт курсує в укороченому режимі або за зміненим маршрутом.
Автобуси
- №14 – від проспекту Відрадного до Лук’янівської площі.
- №119 – від вулиці Василя Касіяна до Повітрофлотського шляхопроводу.
- №112 – від вулиці Івана Микитенка до станції метро "Контрактова площа".
- №51, 63 – до вулиці Привокзальної.
- №50тр – від вулиці Милославської до станції метро "Дарниця".
Тролейбуси
- №16 – від вулиці Мрії до вул. Білоруської.
- №31 – від вулиці Милославської до вулиці Білоруської.
- №19, 35 – рухаються вулицею Олени Теліги, Вадима Гетьмана, Чоколівському бульвару, далі – за власним маршрутом.
- №18, 28 – курсують до станції метро "Почайна".
- №6, 33 – через залізничну станцію "Куренівка" до станції метро "Дорогожичі".
Трамваї
- №22 – курсує до станції метро "Бориспільська".
Киян просять із розумінням поставитися до змін у русі транспорту, пов’язаних із ліквідацією наслідків обстрілу.
Про подальші зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково.