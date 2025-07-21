ДСНС про нічну атаку на Київ: пожежі, поранені та одна загибла людина

Після нічної атаки на Київ у кількох районах виникли пожежі, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Горіли житловий будинок, торгівельні споруди, гаражний кооператив і дитячий садок.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар речника ДСНС Києва Павла Петрова.

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Ворог вдарив по Києву

У Шевченківському районі горів перший поверх житлового будинку: одну людину поранено, ще одну врятували, пояснив речник ДСНС Києва.

Також у Дніпровському районі горіли торгівельні споруди, у Дарницькому – гаражний кооператив і дитячий садок. Пошкодження зафіксували і в Святошинському районі.

До того ж внаслідок атаки загинула одна людина, попередньо – чоловік.

Нагадаємо, у Києві внаслідок атаки російських БпЛА пошкоджено вхід на станцію метро "Лук'янівська", там також сталося сильне задимлення.

Станція тимчасово зачинена для пасажирів на вхід та вихід, але працює як укриття.

А на "червоній гілці" метро в Києві обмежили рух поїздів. В КМДА наголосили, що поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна". Водночас пересадочні вузли "Театральна" – "Золоті ворота" та "Хрещатик" – "Майдан Незалежності" працюють у звичайному режимі.