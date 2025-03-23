Щоб не було трагедій, як 23 березня: у Києві боротимуться зі щільною запаркованістю дворів

У Києві будуть боротися із щільною запаркованістю дворів. Головною причиною такого рішення є проблема з доступністю проїзду для рятувальних служб, які першими прибувають на місце атаки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

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У Києві будуть боротися з проблемою парковок у дворах

У ніч проти 23 березня Київ пережив чергову атаку "Шахедів". Вибухи лунали у різних районах столиці, а під ударом опинилася цивільна та житлова інфраструктура.

Коли рятувальники прибули на місце атаки, то на окремих локаціях стикнулися з проблемою доступу до місць, в які влучили дрони. Відтак виникають складнощі й в розгортанні рятувальних робіт. Двори настільки щільно запарковані, що доїхати туди просто неможливо.

Щоб мінімізувати трагічні випадки та забезпечити рятувальникам постійний доступ та проїзд, у Києві будуть боротися з проблемою парковки у дворах. Так, Ткаченко віддав доручення забезпечити постійне інспектування проблемних ділянок житлової забудови на предмет порушення правил паркування. Також до цього процесу будуть залучені керуючі компанії, ОСББ, ЖБК.

Також КМВА доручила розробити план-графік облаштування антипаркувальної інфраструктури.

Долучаємо до цього завдання й ДСНС Києва. Спільно з міськими департаментами вони визначать перелік адрес та під'їздів до будинків, де необхідно забезпечити проїзд спецтехніки,

– повідомили у КМВА.

Ткаченко додав, що цей процес нешвидкий, тому важливо, аби самі кияни також проявляли ініціативність. У КМВА закликали не ставити багато автівок у дворах, повідомляти про покинуті авто чи транспортні засоби, які перегороджують проїзд.

"Зрештою, ми тримаємо громаду в курсі загроз, їх наближення, ризиків і наслідків. Тому важливо не просто брати цю інформацію "до відома", а подавати приклад відповідальної громадянської поведінки", – наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, що у ніч проти 23 березня у Києві стався трагічний інцидент під час атаки "Шахедів". Так, один з дронів влучив у багатоповерхівку. Під ударом опинилася квартира літньої жінки на 9 поверсі, однак рятувальники не змогли врятувати жінку, адже двір був щільно заставлений автівками. На жаль, через це жінку не встигли врятувати й вона згоріла у власній квартирі.