Як я вижив – це для мене фантастика, – чоловік самотужки вибрався з-під завалів будинку в Києві

Уночі понеділка, 23 травня, Росія комбіновано атакувала Київ, пошкодивши житлові будинки. У Шевченківському районі чоловік зміг самостійно вибратися з-під завалів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Чоловік сам вибрався з-під завалів

У Шевченківському районі столиці ворог поцілив у 5-поверхівку. Пошкоджено перекриття 4 та 5 поверхів із частковим руйнуванням даху, у дворі сталася пожежа автомобілів.

Валерію вдалося самостійно вибратися зі зруйнованого будинку. У момент, коли пролунав вибух, чоловік спав.

Ось там на п'ятому поверсі я був. Можу сказати, що це мій другий день народження. Коли прокинувся, наді мною висіла плита. Вона притиснула мені частину ноги, я трохи виривався… Як я вижив – це для мене фантастика,

– розповідає Валерій.

Чоловік самотужки вибрався з-під завалів: дивіться відео

Рятувальники проводять евакуацію мешканців за допомогою автодрабини та триколінної драбини. Серед врятованих – вагітна жінка.

До слова, станом на 09:50 відомо про 6 загиблих унаслідок російської атаки по Києву. Ще 25 людей постраждали, з них 17 – у Шевченківському районі. Рятувальна операція там триває.