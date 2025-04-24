"Ви є у мене, а я – у вас": ведуча 24 Каналу заплакала в ефірі через смертельну атаку по Києву

Росія 24 квітня масовано атакувала 9 областей України, найбільше постраждав Київ, де загинуло 10 людей. Ведуча 24 Каналу Катерина Соляр в ефірі емоційно пригадала початок повномасштабного вторгнення та підтримку від українців, які писали їй з окупації.

За її словами, ніхто не зможе підтримати Україну так, як самі українці. Крім того, Соляр пригадала лист боснійської журналістки, яка висловила захоплення Україною та підкреслила, що наша країна вистоїть у цій війні, передає 24 Канал.

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"Ви є у мене, а я – у вас"

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 13 тисяч цивільних українців, з яких 618 – це діти. Країна-агресорка здійснила 1700 атак на школи, понад 780 атак на лікарні, понад 130 – на об'єкти енергетики.

Соляр зазначила, що українці підтримували її з 24 лютого 2022 року. Люди писали листи з окупації цитатами з її ефірів. Вона раділа, коли читала повідомлення про те, що змусила когось посміхнутись, хоч він був у безвиході. Ведуча читала кожне повідомлення та приносила його в ефір.

Я б могла почати ефір з прокльонів, зі зневіри у наших американських партнерах, які, здається, забули слово "справедливість". Однак я хочу нагадати, що в нас завжди є ми. Ви є у мене, а я – у вас. Тут, в Україні, під російськими ракетами,

– наголосила вона.

Соляр зауважила, що сьогодні, після смертельної атаки на Київ, варто згадати лист боснійської журналістки Аїди Черкез. Вона пережила блокаду Сараєво та написала такі слова киянам:

"Шановні друзі, гуманітарні організації тут у Сараєво збирають для вас допомогу, а я сиджу перед шафою у своїй квартирі, намагаючись згадати, що вам найбільше потрібно. Це не мої теплі шкарпетки, не куртка чи теплі чоботи – а моя 30-річна футболка з написом, яка не давала мені зневіритися протягом 1425 днів, коли боснійські серби добровільно стріляли і тримали моє місто в облозі без води, без їжі, без електроенергії, без опалення та без зв’язку із зовнішнім світом. Я носила цю футболку і читала її гасло, у той час, коли понад двох мільйонів снарядів падало на наші голови, і я ухилялася від незліченних куль. На футболці написано "Сараєво буде стояти, решта мине".

Друзі мої, на вас чекають погані часи, але ви отримуєте зброю, щоб ви мали змогу захистити себе. Ми, боснійці, відбивалися, але світ наклав ембарго на поставки зброї. Вони не розуміли, за що билося Сараєво. Слава Богу, зараз світ розуміє за що б’ється Київ. Ви будете брудні, вам буде холодно, ви будете хотіти їсти та пити, ви втратите свої домівки, друзів та членів сім’ї. Але найбільшої шкоди вам завдасть брехня.

Брехня – що ви якось винні у тому, що з вами відбувається. Брехня – що ви насправді воюєте проти себе. Ця брехня проб’є незліченну кількість дірок у ваших серцях, але не зупинить їх биття і не заморозить їх. Я бачила, вони зруйнували вашу телевежу, так, вони хочуть тримати вас у темряві, як вони робили це з нами. Вони хочуть вимкнути світло, щоб ми не бачили, що вони з вами роблять.

Записуйте, знімайте і фотографуйте – колись це визначить вашу історію. Пояснить українцям, які ще не народилися, що сталося і буде використано як доказ у суді проти тих, хто намагається вас вбити. На вас чекають скрутні часи, в які ви будете втрачати віру, але я пишу вам з майбутнього і з впевненістю кажу – ви переможете так само як перемогли ми.

Я мала бути мертвою, але я жива. І завтра збираюсь повести онуків на прогулянку. Колись і ви зможете, бо я бачу в вас ту ж стійкість, яку бачила у наших людях, я чую, як ви співаєте свій гімн, відштовхуючи ворожі танки голими руками. З часом ви, як і ми, будете співати нові пісні про свою мужність під час цієї тяжкої біди. І ви придумаєте власні гасла, які збережуть вам життя. Але поки що, я посилаю вам найдорожче що у мене є – це мій слоган, трохи змінений для вас – "Україна буде стояти, решта мине"."

Нагадаймо, що у Києві оголошено День жалоби 25 квітня через масовану атаку. Столицю атакували російські "Калібри", балістика та "Шахеди".