Не військова мета: навіщо Росія масовано атакувала Київ 25 листопада

Окупанти уночі 25 листопада атакували Київ рекордною кількістю "Шахедів". Та мета ворога була політично-інформаційна, а не військова.

Про це 24 Каналу заявив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що так росіяни вчергове показали "тваринну сутність своєї психології". Зазначимо, що 25 листопада в Україні та світі вшановували пам'ять жертв голодоморів.

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"Вшановуємо пам'ять загиблих у Голодомор від рук Росії. Росіяни тоді наших родичів знищували. За 90 років намагалися повторити. Вирішили про себе нагадати", – наголосив Світан.

Полковник запасу ЗСУ додав, що немає сенсу в атаці з великою кількістю БпЛА. Адже коефіцієнт збиття цілей українською ППО – понад 100%. Окупанти не можуть одночасно підняти у повітря таку кількість апаратів, аби заблокувати протиповітряну оборону України.

Однак навіть збиті дрони-камікадзе все одно падають на землю та завдають руйнувань. Військовий експерт вважає, що ворог може застосовувати від 10 до 30 БпЛА.

Щоночі або через день намагатимуться рухатися. Велику кількість летальних апаратів можуть запускати під свято або під якусь дату. У них "скреп" – вони на датах схиблені,

– сказав Світан.

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