Момент атаки на Київ потрапив на нагрудну камеру патрульного: відео розриває серце

Вночі 30 травня окупанти атакували столицю "Шахедами". Момент чергової терористичної атаки ворога випадково потрапив на нагрудну камеру патрульних.

Патрульна поліція опублікувала відео, яке зафільмувала бодікамера київського патрульного під час нічного ворожого обстрілу міста.

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Момент атаки на Київ потрапив на відео

Інспектори, почувши неподалік вибухи, одразу кинулися в епіцентр подій. На відео можна почути, побачити та відчути, що відбувалось в той момент.

Серед уламків патрульним вдалося розшукати двох громадян – чоловіка та жінку. Побачивши, що вони травмовані, охоронці порядку почали надавати їм домедичну допомогу: наклали оклюзійну пов'язку, джгут та викликали швидку.

До приїзду слідчих й рятувальників, поліцейські забезпечували охорону місця події.

Це відео – приклад того, чому в жодному разі не можна нехтувати сигналами повітряної тривоги. Почувши сирену, одразу пройдіть в укриття. Не наражайте себе на небезпеку. А якщо ви потребуєте допомоги – одразу телефонуйте на лінію 102,

– наголосили в поліції.

Внаслідок атаки на Київ загинула 1 людина, є поранені