У чому міг полягати задум ранкового удару росіян по Києву

У ніч на 7 жовтня Росія атакувала українську столицю дронами-камікадзе типу "Шахед" Вже ближче до 9 ранку запустила надзвукові "Кинджали". БпЛА хотіли визначити слабкі місця в ППО, і вже ракетами вдарити по них.

Мета – завдати найбільш дошкульних руйнувань цивільній інфраструктурі та жителям. Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що росіяни навмисно здійснили атаку вранці.

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Двобій меча та щита

Здається, що ранкова атака 7 жовтня по Києву є нелогічною та провальною, але вона вкладається в російську логіку як терористичної організації.

Припустимо, що окупанти 74 запущеними безпілотниками повинні були знайти слабкі місця у протиповітряній обороні, а далі надзвуковими ракетами "Кинджал" завдати удару по них.

Зазвичай такі ракетні атаки здійснюються вночі, але цього разу – з самого ранку, навмисно. Коли дорослі йдуть на роботу, а діти – до школи. Ворог хотів заподіяти якнайбільшої шкоди цивільним, які не перебувають під час комендантської години в укриттях своїх будинків.

Цей удар був завданий з надією, що безпілотники дали необхідну інформацію – траєкторію, яка дозволила їм пробитися через нашу систему ППО. У цьому двобої меча та щита – Повітряні Сили України перемогли військово-космічні сили Росії,

– наголосив Сергій Кузан.

Повітряні Сили України показали, що можуть захистити Київ навіть під час масованого обстрілу "Шахедами" та "Кинджалами". І це потребує великої праці, адже потрібно іноді переміщувати засоби ППО, аби ворог не зміг вгадати, у який спосіб вони будуть розташовані.

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Те, що основним наміром ворога був терор мирного населення, навіть не виникає сумнівів. Балістичні ракети йдуть по низхідній траєкторії, їх неможливо збити на підступах до Києва. Тому ворог сподівався, що уламки, вага яких складає приблизно 2 ракети, впадуть на цивільні помешкання і завдадуть серйозних руйнувань. Але ПС цьому зашкодили та грамотно збили ворожі цілі.