Атака дронів на столицю: пошкоджено будівлі та спецтехніку "Київавтодору"

7 листопада 2024, 13:13
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Автор: Ірина Марціяш

Російська армія вночі 7 листопада вкотре атакувала українські регіони. Під прицілом ворога опинилася столиця.

Відомо, що унаслідок атаки на місто пошкоджено будівлі та кілька одиниць спецтехніки "Київавтодору". Про це пише 24 Канал з посиланням на КМДА.

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Пошкоджено будівлі та спецтехніка "Київавтодору"

Внаслідок атаки 7 листопада на столицю пошкоджень зазнали будівлі та спеціальна техніка Комунальної корпорації "Київавтодор".

Унаслідок російської атаки на столицю пошкоджено будівлі та 7 одиниць спецтехніки КК "Київавтодор",
– ідеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалих немає. В КМДА додали, що підприємство працює у звичному режимі.

Ворога атакував дронами Україну 7 листопада

  • У ніч на 07 листопада 2024 року ворог завдав удару 106-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ та Орел.
  • Станом на 12:00 підтверджено збиття 74-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.
  • Відомо, що 25 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.