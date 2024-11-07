Атака дронів на столицю: пошкоджено будівлі та спецтехніку "Київавтодору"

Російська армія вночі 7 листопада вкотре атакувала українські регіони. Під прицілом ворога опинилася столиця.

Відомо, що унаслідок атаки на місто пошкоджено будівлі та кілька одиниць спецтехніки "Київавтодору". Про це пише 24 Канал з посиланням на КМДА.

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Пошкоджено будівлі та спецтехніка "Київавтодору"

Внаслідок атаки 7 листопада на столицю пошкоджень зазнали будівлі та спеціальна техніка Комунальної корпорації "Київавтодор".

Унаслідок російської атаки на столицю пошкоджено будівлі та 7 одиниць спецтехніки КК "Київавтодор",

– ідеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалих немає. В КМДА додали, що підприємство працює у звичному режимі.

Ворога атакував дронами Україну 7 листопада