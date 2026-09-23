Росія перетворює інфраструктуру на мішені, – Зеленський про удари по Києву

Унаслідок атаки російських безпілотників по Києву загинули двоє людей, продовжує зростати й кількість постраждалих. Окупанти з ночі 23 вересня атакують цивільну та критичну інфраструктуру столиці та населених пунктів у восьми областях України.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, ворог запустив по столиці значну кількість дронів, зокрема реактивних. Там триває ліквідація наслідків російських влучань.

Реакція Зеленського

Глава держави підкреслив, що російська армія свідомо перетворює на мішені об'єкти фармацевтики, заправки, залізницю, зв'язок та торговельні центри. Окрім Києва, під ударами опинилися міста та громади у восьми областях України.

Паралельно під час зустрічей у межах Генасамблеї ООН українська сторона працює над збереженням підтримки та запровадженням нових санкцій проти агресора.

Фактично всі наші партнери погоджуються, що, коли є такі удари, поки ця терористична війна триває, не час для слабкості,

– зазначив Зеленський.

Президент наголосив на важливості того, щоб обмеження відчули російські еліти.

Важливо, щоб санкції були сигналом для Росії та, зокрема, її олігархів, що війну треба закінчувати, а не пересиджувати,

– додав Зеленський.

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Нагадаємо, з ночі у Києві лунали вибухи. Атака продовжилась й вдень. Численні наслідки фіксують у різних районах столиці, зокрема у Святошинському троє людей постраждали внаслідок падіння уламків на територію нежитлового сектору. Там також уламки могли впасти на територію закладу освіти.

Загалом відомо про двох загиблих та щонайменше 25 постраждалих внаслідок російського терору Києва.