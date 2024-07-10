6 людей у важкому стані, стільки ж постраждалих дітей "Охматдиту" – в лікарнях: деталі від КМВА

У понеділок, 8 липня, Київ опинився під цинічним ракетним обстрілом Росії. Внаслідок атаки окупантів на столицю госпіталізованими залишаються 38 потерпілих.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник КМВА Михайло Шаманов, інформує 24 Канал.

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У КМВА розповіли про постраждалих внаслідок атаки на столицю

За словами Михайла Шаманова, після російського ракетного удару по Києву 8 липня у лікарнях перебувають 38 постраждалих, які отримали поранення. Він зазначив, що 6 з них – у важкому стані.

Також він вказав, що в дитячих лікарнях міста перебувають 6 дітей з лікарні "Охматдит", які постраждали через атаку Росії.

Загалом на стаціонарному лікуванні в інших медичних закладах Києва та області перебувають 100 маленьких пацієнтів "Охматдиту".

До слова, Шаманов розповів, що на всіх локаціях продовжується робір завалів. Він зазначив, що подекуди є ситуація, де досі працює важка техніка, наприклад на Сирці. За його словами, там важкі залізобетонні конструкції вантажать та вивозять.