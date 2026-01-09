У Києві під час нічної атаки постраждало одне з посольств
- Уночі 9 січня Росія масовано атакувала Київ.
- Пошкоджені десятки багатоповерхівок, а також будівля посольства.
У ніч проти 9 січня Росія завдала комбінований удар по Києву. У місті – значні руйнування.
Наслідки російського обстрілу зафіксовані у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському районах міста, передає 24 Канал із посиланням на Офіс генпрокурора.
Які наслідки ворожого удару по Києву?
У Києві пошкоджені 19 багатоповерхових будинків, дитсадок, трамвайне депо, недобудована багатоповерхівка, автомобілі, супермаркет, заправна станція.
Також руйнувань зазнала будівля одного із посольств.
Внаслідок атаки загинули 4 людей, 25 постраждали. Серед загиблих троє мешканців житлового комплексу у Дніпровському районі, а також 58 річний працівник екстреної медичної допомоги, який приїхав надавати допомогу людям у Дарницькому районі. Серед поранених є медичні працівники, рятувальники та працівник поліції.
Наслідки атаки на Київ / Фото прокуратура
- Зауважимо, що у Києві внаслідок атаки є зміни у роботі метро. Рух поїздів на відкритій ділянці між станціями "Дніпро" – "Лісова" тимчасово призупинено через відсутність електроживлення.
- Крім того, частина столиці залишилася без опалення. На лівому березі запровадили екстрені відключення світла.
- У Повітряних силах уточнили, що основною ціллю масованої атаки 9 січня була Київщина. Ворог завдав удар, використавши 278 дронів і ракет різних типів, серед них – одна балістична середньої дальності. Сили ППО знешкодили 244 російських цілей.