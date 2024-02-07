Горить багатоповерхівка, під завалами можуть бути загиблі: наслідки атаки на Київ

7 лютого Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. Ворог спрямував ракети на столицю, відомо про постраждалих та численні пошкодження інфраструктури.

Сили протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці знищили приблизно два десятка ракет. Усе, що відомо про наслідки атаки, актуальні дані про потерпілих, – у матеріалі 24 Каналу.

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Наслідки атаки на Київ

У Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку: зайнялося з 10 по 15 поверхи, а також на станції технічного обслуговування. Загорілися автівки, пошкоджено електромережі.

У Києві горить багатоповерхівка: відео

Також загорілася двоповерхова будівля СТО, площа пожежі орієнтовно 800 метрів квадратних. Підрозділи ДСНС ліквідовують загоряння. На базі однієї з прилеглих шкіл організували штаб з проведення аварійно-рятувальних робіт, повідомили у КМВА.

Що відомо про постраждалих в Києві

Станом на 9:45, за даними КМВА, поранені вже 11 людей. До того мер міста Віталій Кличко повідомляв про дев'ятьох поранених, більшість із яких є мешканцями пошкодженої багатоповерхівки.

У МВС повідомили, що під завалами можуть бути загиблі. Рятувальні служби працюють на місці.



У Києві кількість потерпілих продовжує зростати / Фото ДСНС

Серед потерпілих – вагітна жінка

Із багатоповерхівки в Голосіївському районі госпіталізували шість людей, серед яких вагітна жінка.

Ще двох постраждалих госпіталізували в Дніпровському районі, одному з них медики надали допомогу на місці.



Багатоповерхівка зайнялась унаслідок падіння уламків / Фото з телеграм-каналів

Частина жителів столиці без світла

У Дніпровському районі уламки збитої ракети пошкодили дві високовольтні лінії. Через це відбулося аварійне відключення електроенергії і частина мешканців залишилася без світла, повідомили у компанії ДТЕК. Ремонтні роботи енергетики почали одразу після відбою повітряної тривоги.

Окрім того, внаслідок атаки Росії пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці. Фахівці з'ясовують масштаби і невідкладно розпочнуть ремонтні роботи.

За даними Міненерго, у Києві внаслідок обстрілу відключилися лінії електропередач та знеструмлено підстанції. Через це 19,4 тисячі споживачів та заклади охорони здоров'я у Дніпровському та Деснянському районах залишилися без світла.

Енергетики планують повернути електрику упродовж 3 годин.

Наслідки атаки на столицю 7 лютого / Фото поліції Києва

Чим атакував ворог

Під час масованої ракетної атаки російські війська застосували крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з території країни-агресора. Ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків, тривога тривала майже 3 години.

За попередніми даними КМДА, сили ППО над Києвом та в районі столиці знищили приблизно два десятка ворожих ракет.